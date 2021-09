Zu viele Wildschweine im rechtsrheinischen Köln

Milde Winter sorgen für große Populationen

Eine Wildschweinrotte im Wald

Aber weshalb kommt es zurzeit überhaupt zu diesen häufigen Zusammenstößen zwischen Wildschweinen und Menschen? Die Stadt sagt, dass es so viele Wildschweine gibt, läge an den milden Wintern in den vergangenen Jahren. Durch sie starben kaum Tiere. Aber auch daran, dass es im Wald viel Nahrung für das Schwarzwild gibt. Das sorgt dafür, dass die Wildschweine sich gut vermehren und viele ihrer Frischlinge aufziehen können.

Gesellschaftsjagden wegen Corona untersagt

Und es kommt noch ein maßgeblicher Aspekt dazu: Seit der Corona-Pandemie waren auf dem Gebiet der Stadt Köln keine Gesellschaftsjagden mehr erlaubt, bei denen Jäger mehrere Wildschweine auf einmal erlegen können. Damit sind etwa Drückjagden gemeint. Jäger "drücken" mit ihren Hunden bei solchen Jagden die Wildschweine aus ihren Verstecken, in denen sie sich tagsüber gerne aufhalten. Das können etwa Bromberrgestrüppe oder andere dichte Gehölze sein. Dann warten andere Jäger auf sogenannten "Drückjagdböcken" auf flüchtende Tiere, um einige von ihnen zu erlegen.

Zahl der Wildschweine wieder eindämmen

Ein Waldweg mit Hochsitz

Der Vorteil dieser Art von Jagd ist, dass der Schwarzwildbestand deutlich schneller und einfacher reduziert werden kann, als bei der Ansitzjagd, bei der ein Jäger normalerweise nur ein Tier erlegen kann. Wie die Stadt Köln mitgeteilt hat, sind solche Gesellschaftsjagden nun wieder erlaubt - unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften. Das soll dafür sorgen, dass sich in Zukunft nicht mehr so viele Wildschweine im Rechtsrheinischen aufhalten und in den Wohngebieten unterwegs sind.Vorsorge bezüglich der Af rikanischen

Vorsorge bezüglich Afrikanischer Schweinepest

Und die Reduzierung der Wildschweine hat noch einen weiteren Vorteil: Wegen der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest ( ASP ) hatten Jäger in den vergangenen Jahren Wildschweine bereits besonders intensiv bejagt. Wo es weniger Tiere gibt, kann sich die Krankheit - sollte es in absehbarer Zeit auch hier einen Fall geben - nicht so schnell ausbreiten.

Stand: 13.09.2021, 09:47