Krefelder Zoo plant neues Affenhaus

"Wir machen weiter"

Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Bovenkerk ( SPD Krefeld) sieht den Beschluss positiv: " Ich bin hoch erfreut über die klare einstimmige überparteiliche Beschlusslage und werde mich in Zukunft immer auf diese beziehen. Krefeld steht zu seinem Zoo. "

Auch Krefelds Oberbürgermeister Meyer betont: " Wir machen weiter und werden die große Tradition der Menschenaffen im Krefelder Zoo weiterführen und zwar schöner, moderner und artgerechter als jemals zuvor ."

Zahlreiche Spenden für Krefelder Zoo

Nach dem Brand in der Silvesternacht hatten zahlreiche Menschen für den Krefelder Zoo gespendet. Das zeigt für Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen, " dass sich die Menschen auch zukünftig eine Haltung von Affen in unserer Obhut wünschen, die ihren komplexen Fähigkeiten entspricht und die zugleich mit dem Schutz dieser Arten in ihren Ursprungsgebieten verknüpft wird. "

Bisher haben die Zoo Krefeld GmbH und der Verein Zoofreunde Krefeld fast 20.000 Euro an Spendengeldern erhalten. Die genaue Höhe der Spenden will Friedrich Berlemann, Vorsitzender der Zoofreunde Krefeld e.V ., bei einer Trauerfeier am Freitag (24.01.2020) bekanntgeben.

Trauerfeier als Abschiedsritual

Diese wird unter dem Motto "Unser Zoo – unsere Verantwortung" um 16 Uhr vor dem Krefelder Rathaus stattfinden. Geplant sind Ansprachen des Oberbürgermeisters Meyer und von Vertretern des Zoos. Als Teilnehmer wird auch der Direktor der Kölner Zoos und Vorsitzende des Weltverbandes für Zoos und Aquarien, Theo Pagel, erwartet.