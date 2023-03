Zoll kontrolliert Mindestlohn in Köln und Bonn

Bis zu 500.000 Euro Bußgeld

" Wir überprüfen heute in erster Linie in den Branchen, in den es in der Vergangenheit häufiger Auffälligkeiten gab. Wen wir bei den Kontrollen antreffen, ist dem Zufall überlassen. Das ist bei dieser bundesweiten Aktion anders als bei gezielten Kontrollen ", sagt der Leiter des Hauptzollamtes Köln.

Die Überprüfung auf der Straße oder in Geschäften ist für die Zollbeamten allerdings erst der Beginn ihrer Prüfungen. Wenn sie bei der Befragung der Beschäftigten Verdacht schöpfen, dass etwas nicht stimmt, gehen die Kontrollen bei den Arbeitgebern weiter. Dort werten die Zöllner dann die Lohn- und Finanzbuchhaltung aus. Stellt sich heraus, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden nicht den Mindestlohn zahlen, drohen Bußgelder. " Das ist kein Kavaliersdelikt ", sagt Jörg Simon. " Der Bußgeldrahmen für das Vorenthalten des Mindestlohns beträgt bis zu 500.000 Euro. "

Der Zoll hat in Köln, Bonn, Leverusen und im Umland mehr als 600 Beschäftige überprüft. In 30 Fällen gibt es laut Zoll erste Hinweise auf Verstöße gegen die Mindestlohnpflicht und andere Arbeitsgesetze.