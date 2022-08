Flughafen Düsseldorf: Zoll findet gegrillten Waran

Zöllnerinnen und Zöllner finden regelmäßig Kuriositäten

Der Zoll findet bei seinen Kontrollen am Düsseldorfer Flughafen immer wieder außergewöhnliche Fracht. In den letzten Jahren versuchte ein Reisender zum Beispiel Vögel einzuführen. Acht sogenannte Weißohrbülbüls waren in einer Reisetasche zwischen Wäsche und Toilettenartikeln versteckt. Ein anderer Reisender brachte sich als Souvenir aus dem Türkeiurlaub drei Rehschädel mit, an ihnen hafteten noch Reste von verwesendem Fleisch und Knorpeln. Hier brachte der Geruch die Zöllnerinnen und Zöllner auf die Spur.