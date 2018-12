Fast 870.000 Euro in bar hat die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen in den Koffern eines 26-Jährigen entdeckt. Die Geldpakete hatte dieser als chinesische Bücher getarnt. Über den Fund vom 10. November informierte der Zoll erst am Montag (03.12.2018).

Herkunft des Geldes unklar

Der Mann, ein Franzose chinesischer Abstammung, habe nicht erklären können, wem das Geld gehöre und wofür es bestimmt war. Deshalb sei ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden.

Nach dem Geldwäschegesetz muss die Ausfuhr größerer Bargeldmengen angemeldet werden. Damit soll die organisierte Kriminalität bekämpft werden, indem ihre Geldströme erfasst werden.