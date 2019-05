Feuerwerk als Höhepunkt

Höhepunkt ist das Feuerwerk-Spektakel am Samstagabend. Damit begrüßt Bonn den Schiffs-Korso. Die festlich geschmückten und beleuchteten Schiffe fahren 29 Kilometer von Bad Hönningen nach Bonn.

Video starten, abbrechen mit Escape Auftakt für "Rhein in Flammen". Lokalzeit aus Bonn. . WDR. Von Marc Hartenstein.

Das Pyrotechnik-Team hat bereits am Freitagmorgen (03.05.2019) mit dem Aufbau begonnen. Alle sind nervös wegen des Wetters. " Wir müssen alles mit Planen abdecken, falls es regnet ", so die Teamleiterin Nicole Solbach. Eine gute Idee, denn noch am selben Abend kam der Regen. Eine Tonne Schwarzpulver benötigt sie für die spannenden Effekte am Himmel. " Insgesamt zünden wir rund 30.000 Schuss ", erklärt die Pyrotechnikerin.

Kalte Temperaturen

Feuerwerk-Fans sollten sich warm anziehen, denn die Temperaturen gehen in den Keller. Zum großen Feuerwerk heute (Samstag, 04.05.2019) um 23.25 Uhr soll es vier Grad kalt werden. Eine Zitterpartie auch für die Veranstalter. Sie hoffen auf einen Weltrekord mit 130.000 Gästen.

App führt durch Festival

Damit sich die Besucher besser auf dem großen Festivalgelände zurechtfinden, gibt es nun eine App fürs Handy Sie beinhaltet einen Lageplan mit Toiletten, Bühnen, Getränkeständen und Erste-Hilfe-Stationen. Jeder kann sie kostenlos in den App-Stores von Android und IOS herunterladen.