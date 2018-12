Eine Artistin ist bei einer Zirkusvorstellung am Sonntagabend (23.12.2018) in Remscheid von einem Hochseil acht Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte sich die 32-jährige Lebenspartnerin des Zirkusdirektors und wurde in die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht, wie ein Polizeisprecher in der Nacht auf Montag sagte.

Keine Lebensgefahr mehr

Der Unfall beim Remscheider Weihnachtszirkus ist anscheinend vergleichsweise glimpflich abgelaufen. Nach Angaben des Veranstalters erlitt die Artistin bei ihrem Sturz mehrere Rippenbrüche. Lebensgefahr bestehe aber nicht mehr.