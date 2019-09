Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen auf Straßen und Plätzen sind ein Ärgernis. Viele NRW -Städte greifen durch und verlangen von den Urhebern - wenn sie denn erwischt werden - ein Bußgeld.

Das ist in Köln nun seit Sonntag (01.09.2019) gestiegen, von 35 auf 50 Euro. Doch das gilt laut Stadt nur für Barzahler, die direkt vor Ort zahlen und sich einsichtig zeigen. Andernfalls werde das Bußgeld gleich verdoppelt auf 100 Euro.

Bei Brandgefahr oder auf Spielplätzen werden in Köln 150 Euro fällig

Wer auf Spielplätzen Zigarettenkippen achtlos wegwirft, muss sogar 150 Euro zahlen. Und auch wer riskiert, dass ein Brand entstehen könnte, wie zum Beispiel auf Rasenflächen oder im Wald, muss 150 Euro zahlen.

Die Frage, ob und in welcher Höhe Bußgelder für achtlos weggeworfene Zigarettenkippen erhoben werden, ist in NRW -Städten unterschiedlich geregelt. Einige Kommunen erheben keine Bußgelder. In Düsseldorf werden zehn Euro fällig, in Aachen 30 Euro und in Bielefeld 40 Euro. Lüdenscheid greift mit 100 Euro durch.

Umweltschützer fordern Pfand

Doch reicht das? Die Umweltinitiative "Die Aufheber" sagt Nein und hat einen etwas radikaleren Ansatz. Über eine Petition fordert sie ein Pfand auf Zigarettenpackungen. Dieses Pfand sollen Raucher nur dann zurück bekommen, wenn sie die Kippen wieder abgeben.