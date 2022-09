Der ZF -Automobilzulieferer, der seinen Sitz in Friedrichshafen am Bodensee hat, schließt sein Werk in Eitorf. Am 31. Dezember 2025 soll das Werk stillgelegt werden, so die Ankündigung des Unternehmens. 690 Beschäftigte verlieren ihre Arbeitsplätze. Ein schwerer Schlag für die Region an der Oberen Sieg. ZF ist dort der letzte große Arbeitgeber.

Seit Jahren Verluste

ZF ist weltweit aktiv, mit 188 Standorten in mehr als 30 Ländern. Vergangenes Jahr erzielte der Konzern einen Umsatz von 38,3 Milliarden Euro, vor allem mit High-Tech-Produkten für Autos und LKW . Doch das Werk in Eitorf schreibe seit Jahren rote Zahlen, so die Konzern-Leitung. Dort werden Stoßdämpfer und Dämpfer-Teile hergestellt. International könne die Fertigung am Standort Eitorf dem Preisdruck nicht standhalten, schreibt ZF als Erklärung.

Keine Zukunft für Eitorf

Seit zwei Jahren versucht die Unternehmensleitung nach eigenen Angaben mit dem Betriebsrat eine Zukunftsstrategie für das Eitorfer Werk zu entwickeln. Daraus habe sich aber keine tragfähige Perspektive, zum Beispiel mit wirtschaftlicheren Produkten, ergeben, so ZF . Für die 690 Beschäftigten soll ein Sozialplan erstellt werden.

Der Konzern will zusammen mit Vertretern aus der Politik und der Wirtschaftsförderung prüfen, ob es andere Optionen für den Standort Eitorf gibt, zum Beispiel mit möglichen Kaufinteressenten.

Über dieses Thema berichten wir am 29. September 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.