Zeugnisübergabe in Düsseldorfer Riesenrad

Riesenrad im Düsselland-Freizeitpark

Der "Düsselland"-Freizeitpark auf dem Messegelände wurde an Stelle der Rheinkirmes aufgebaut, die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Dort wurden Fahrgeschäfte wie das Riesenrad oder die Achterbahnen aufgebaut, die sonst auf dem Kirmesplatz am Rheinufer gestanden hätten. Für Besucher öffnet der Park am Freitag (26.06.2020).