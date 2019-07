Kölner Zentralmoschee: Entwarnung nach Bombendrohung

Die Kölner Ditib -Zentralmoschee ist nach einer Drohmail am Dienstag (09.07.2019) geräumt und der Komplex stundenlang weiträumig abgesperrt worden. Erst kurz nach 14 Uhr gab die Polizei Köln via Twitter Entwarnung: Die Durchsuchung sei beendet und nichts Verdächtiges gefunden worden.

Ein Sprecher der Türkisch Islamischen Union " Ditib " sagte, es habe sich um eine Bombendrohung gehandelt. Die Mail sei in korrektem Deutsch verfasst gewesen und mit " Volksfront " unterzeichnet gewesen. " Es scheint also aus der rechtsextremistischen Ecke zu kommen ", so der Sprecher.

Ditib macht keine detaillierten Angaben

Die " Volksfront " - auch " Volksfront International " - ist eine aus den USA stammende rechtsextreme Organisation, die sich 2012 offiziell aufgelöst hatte. Der " Express " zitierte aus der Mail: " Sie haben zwei Stunden Zeit und wissen, was zu tun ist. " Es sei in dem Schreiben außerdem mit einer Autobombe vor dem Haupteingang der Moschee gedroht worden.