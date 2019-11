Frauenämter, Sexualmoral und priesterliche Lebensform

Neben dem Thema "Dienste und Ämter für Frauen" soll über "Macht, Partizipation, Gewaltenteilung", "Sexualmoral" und die "priesterliche Lebensform" gesprochen werden. Auch will die Katholische Kirche Fortschritte bei der Aufarbeitung ihres Missbrauchsskandals machen. Bei der Vollversammlung in Bonn wurde erneut die Forderung erhoben, homosexuelle Paare zu segnen. 2015 noch hatten Bischöfe das abgetan.