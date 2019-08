Kaum ein Bauskandal hat eine bundesdeutsche Stadt so erschüttert, wie die Vorgänge um den Bau des World Conference Center in Bonn. Eigentlich sollte das Kongresszentrum den Steuerzahler keinen Cent kosten, nach Expertenschätzung richtete eine beispiellose Betrugs- und Korruptionsserie für die Stadt einen Schaden zwischen 250 und 300 Millionen Euro an. Der Skandal begann genau vor zehn Jahren (22.08.2009) mit einer Enthüllungsgeschichte im Bonner General-Anzeiger.

Architektonisch gewöhnungsbedürftig

Oberstaatsanwalt a.D. Fred Apostel am WCCB

Oberstaatsanwalt a.D. Fred Apostel schaut ein wenig verschmitzt auf das mittlerweile fertige WCCB . Das World Conference Center Bonn. Das eigentlich begrünte Dach sieht in der Sommersonne wie die texanische Steppe aus. Das verwinkelte Glasdach ist architektonisch mindestens gewöhnungsbedürftig. Der Bau sei sicher Geschmackssache, grinst Apostel. Er mag ja funktionell sein, von außen erinnere ihn der Bau aber eher an ein Flugzeug.

General-Anzeiger brachte Stein ins Rollen