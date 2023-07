Zeckengefahr in NRW: Tipps zum Schutz vor Krankheiten

Solingen seit 2021 FSME -Risikogebiet

Das Risiko für eine FSME -Infektion ist vor allem in Süddeutschland hoch, aber auch in Nordrhein-Westfalen gibt es ein sogenanntes " FSME -Risikogebiet" , also eine Region, in der mindestens eine Infektion pro 100.000 Einwohner nachgewiesen wird. Wenn dieser Wert überschritten wird, gilt der Kreis mindestens 20 Jahre lang als " Risikogebiet ". So ist es auch beim Kreis Solingen, der seit 2021 als erstes und einziges FSME -Risikogebiet in NRW gilt. Eine genaue Auflistung der FSME-Risikogebiete hat das RKI erstellt.