Papierfabrik Zanders: Wasserpumpen abgestellt

Die Pumpe, die bisher unterhalb der Innenstadt Grundwasser entnahm, hat der Insolvenzverwalter am Montagmorgen abstellen lassen. Die Stadt hat im Gegenzug eine Ersatzpumpe in Betrieb genommen und pumpt nun Wasser aus einem Brunnen in der Innenstadt in einen Abwasserkanal.

Tiefgarage als Frühwarnsystem

Die Wassermenge wird dabei im Laufe der kommenden Woche variieren. Es muss getestet werden, wie sich der Grundwasserpegel verhält. Falls die abgepumpte Menge nicht ausreicht, wird die Stadt selbst es zuerst merken. Denn die Tiefgarage unter dem städtischen Bürgerhaus ist der tiefste Punkt. Wenn irgendwo Grundwasser eintritt, dann dort. Dennoch hofft die Stadt auch auf die Bürger. Wer Wasser in seinem Keller bemerkt, der sollte sich direkt bei der Stadt melden.

Kaum Erfahrungswerte

Die Stadt muss die Testreihen machen, um ein dauerhaftes Abpumprecht bei der Bezirksregierung beantragen zu können. Denn dieses Recht hatte bisher das insolvente Unternehmen. Die entstehenden Kosten werden bei der öffentlichen Hand hängen bleiben.

Erfahrungswerte, wie sich der Grundwasserpegel verändern wird, gibt es kaum. Denn seit mehr als 200 Jahren wurde in Bergisch Gladbach Wasser für die Papierproduktion abgepumpt. In der Spitze im Jahr bis zu 7,5 Millionen Kubikmeter. Das ist mehr als 160.000 Menschen benötigen.

Papierproduktion hatte schon früher Auswirkungen

Dass sich der Grundwasserpegel verändert, je nachdem wie die Papierproduktion lief, konnten die Bürger auch in den vergangenen Jahren beobachten. Während der Weihnachtstage wurde die Pumpleistung zurückgefahren und hinterließ große Wasserpfützen in der städtischen Tiefgarage. Insbesondere Anfang der 90er Jahre hatte Zanders sehr stark in den Grundwasserpegel eingegriffen. Damals wurde die riesige Papiermaschine PM3 installiert. Umweltschützer befürchteten damals, dass die Flüsse und Bäche in der Stadt austrocknen könnten.