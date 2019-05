Ein Zahnarztpaar muss sich ab Montag (20.05.2019) wegen Drogenanbaus und -handels vor dem Amtsgericht Krefeld verantworten. Laut Anklage hatten der 51-Jährige und seine ein Jahr jüngere Ehefrau von Mitte 2013 an in einer ihrer Wohnungen in Nettetal-Hinsbeck eine Cannabisplantage unterhalten.

Betrieben wurde die Anlage mit über 1.300 Pflanzen vom Mieter der Wohnung. Er hat das angeklagte Paar schwer belastet. Der 34-Jährige wurde bereits zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Mehr als 1.300 Pflanzen sichergestellt

Die Plantage war Anfang Januar 2014 nach einem Hinweis aus der Bevölkerung aufgeflogen. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten die Beamten insgesamt 1.314 Cannabispflanzen mit einem Gesamtgewicht von 53,5 kg sicherstellen.

Das Ehepaar hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Für den Prozess sind bis Mitte Juni noch drei weitere Verhandlungstage angesetzt.