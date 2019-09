Am Mittwoch (25.09.2019) kam es in Xanten zu einem folgenreichen Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Zunächst flüchtete der Unfallverursacher, ein 31-jähriger Xantener, vom Unfallort. Daraufhin folgte ihm der Geschädigte, ein Mann aus Berlin. Dabei kam es dann zu einem zweiten Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

" Der Verursacher flüchtete erneut vom Unfallort ", so die Kreispolizei Wesel. " Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. " Der Pkw des Verursachers wurde in der Nähe der Unfallstelle verlassen aufgefunden. Zeugen konnten den Mann anfänglich noch verfolgen.

Verfolgung mit Hubschrauber

Bei der Fahndung wurde dann auch Polizeihubschrauber eingesetzt. Der flüchtige Xantener konnte aber zunächst nicht gefunden werden - auch nicht an seiner Wohnung, die die Polizei ermittelt hatte. Gegen 16.50 Uhr meldeten Zeugen dann einen nackten Mann, in der Nähe der Xantener Südsee.

Flucht nackt in die Xantener Südsee

Der Nackte, der sich als der geflüchtete Unfallverursacher entpuppte, versuchte zunächst, der Polizei zu entgehen. " Er flüchtete in die Xantener Südsee und versuchte schwimmend durch den See zu flüchten ", so die Polizei. " Nachdem er eine Weile geschwommen war, überlegte er es sich offensichtlich anders. Er schwamm wieder zurück zu den Beamten. "

Die Polizisten gaben den durchgefrorenen Xantener eine Decke und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann stand stark unter Alkoholeinfluß, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde.

Stand: 26.09.2019, 10:48