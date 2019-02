Das Schicksal des Bonobo-Affen Bili im Wuppertaler Zoo hält Tierschützer wie Mitarbeiter des Tierparks weiter in Atem. Am Sonntag (10.02.2019) haben etwa 100 Tierschützer vor dem Zoo demonstriert und ihre Forderung erneuert, das Affenmännchen in eine Auffangstation für gequälte Affen nach England zu bringen.