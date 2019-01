Wuppertaler Initiative will solidarisches Bürgerticket

Eine Bürgerinitiative will in Wuppertal ein solidarisches ÖPNV-Ticket einführen. Am Mittwoch (30.01.2019) hat sie ihre Idee vorgestellt: Alle Bürger zahlen einen monatlichen Beitrag und können dafür uneingeschränkt mit Bussen und Bahnen fahren. Es zahlen allerdings auch diejenigen, die den ÖPNV nicht nutzen.

Einkommensabhängiger Soli-Beitrag

Der sogenannte Mobilitätsbeitrag wäre laut Bürgerinitiative einkommensabhängig und würde zwischen zwölf und fünfzig Euro liegen. Dafür könnten alle Bürger uneingeschränkt mit Bussen und Schwebebahn fahren. Zahlen sollen aber nur diejenigen, die auch die Möglichkeit haben, den ÖPNV zu nutzen. Wer zu weit entfernt von einer Haltestelle wohnt oder dort, wo der Bus nur unregelmäßig fährt, ist beitragsbefreit. Soweit die Idee.

Drei Jahre am Konzept gefeilt

Jan Niko Kirschbaum

An dem Konzept, das die Initiative „Solidarisches Bürgerticket“ vorgestellt hat, feilt Jan Niko Kirschbaum schon seit mehr als drei Jahren. Er ist Sprecher der Initiative und überzeugt, dass alle Bürger Vorteile dadurch hätten. „Wenn mehr Menschen mit Bus und Schwebebahn fahren, werden die Straßen leerer“, so das Hauptargument des 33-Jährigen. Wenn dadurch die Luftbelastung sinke, würden möglicherweise auch Diesel-Fahrverbotszonen überflüssig.

Tallin: Estland macht es vor

Die Idee eines gemeinschaftlich finanzierten kostenlosen ÖPNV ist nicht neu. In der estnischen Hauptstadt Tallin können die Menschen seit 2013 bereits Busse und Straßenbahnen nutzen, wie sie wollen, ohne jedes Mal zu bezahlen. Dadurch sind tatsächlich spürbar mehr Menschen vom Auto umgestiegen und die Straßen sind leerer geworden. In Tallin wird das Ticket für alle durch Steuern finanziert.

Weiter Weg bis zum Bürgerticket

Bürgerticket-Initiator Jan Niko Kirschbaum ist jedoch Realist: „Es ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig.“ Deshalb wollen er und seine Mitstreiter ihre Idee mit den Bürgern diskutieren. Breite Unterstützung sei wichtig, um im Stadtrat eine politische Mehrheit für die Idee zu finden. Außerdem müsste das NRW-Kommunalabgabengesetz geändert werden. Bislang darf Wuppertal nämlich keinen Mobilitätsbeitrag erheben.

Verkehrsdezernent: Idee "willkommen"

Wuppertals Verkehrsdezernent Frank Meyer nennt die Idee „zunächst willkommen“. Allerdings sei das Thema auch hochkomplex und müsse vor allem in Hinblick auf die gesellschaftliche Akzeptanz diskutiert werden.

