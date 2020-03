6G: Wuppertaler Uni erforscht Handynetz der Zukunft

Eine klobige Kupferplatte, in der Mitte eine silbrig schimmernde Halbkugel aus Silizium. Das Handy der Zukunft stellt man sich vielleicht anders vor, auch die Reichweite. Sender und Empfänger stehen gerade mal anderthalb Meter auseinander. Aber die Datenrate. Die hat es in sich.

1000mal mehr Daten

100 Gigabit schaffen die Wissenschaftler von der Wuppertaler Uni pro Sekunde. Das ist viel. Mit Glück kriegt man heute über das Handy Interverbindungen von 100 Megabit pro Sekunde. 1000mal mehr Daten schießen durch die Silizium-Antennen auf dem Campus Freudenberg.

Virtual Reality in Echtzeit

Prof. Ulrich Pfeifer und seine Mitarbeiter forschen am 6G Netz

Solche Datenmengen sind für selbst für Dauerposter übertrieben. „ Wir werden das brauchen, wenn Menschen sich mit Masken durch virtuelle Realitäten bewegen “, sagt Professor Ullrich Pfeiffer, der das Projekt an der Uni leitet. VR -Videos in guter Qualität brauchen nicht nur enorme Datenmengen. Sie müssen auch ohne Verzögerung übertragen werden, damit etwa Kopfbewegung und Seheindruck synchron bleiben. Die 6G -Technik wird VR -Brillen ohne Kabel auch via Handy möglich machen.

Internet der Dinge

„ Es geht aber nicht nur um Handys “, sagt Professor Pfeiffer „ in Zukunft werden auch Maschinen immer mehr vernetzt “. Selbstfahrende Autos, Baumaschinen, Haushaltsgeräte: Das Internet der Dinge beginnt gerade erst. Es gibt viele Herausforderungen, die dafür noch zu meistern sind. Die hohen Datenraten sind nur möglich, weil die Wellenbereiche, in denen gesendet wird, immer hochfrequenter werden. Die Forscher arbeiten im Terahertzbereich – das heißt, die Wellen schwingen Billionen mal in der Sekunde.

Platine als Kunst

Der Chip: Kunstvolles Platinendesign

Um mit solchen Takten zu arbeiten, haben die Wuppertaler eigene Chips entwickelt, mit vollkommen neuen Bauteile: Das Layout der Platinen muss exakt berechnet werden. Form und Länge der Leitungen sind selbst schon Teil der Schaltung.

Unter dem Mikroskop sieht der Chip wie ein Kunstwerk aus – und eigentlich ist er das auch. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt die Wuppertaler Elektrotechniker jetzt mit 2,1 Millionen Euro für ein neues Labor.

Stand: 10.03.2020, 10:12