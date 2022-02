Wuppertal: Altes Kino sucht neue Bleibe

Das traditionsreiche Programmkino Cinema in Wuppertal sucht dringend eine neue Bleibe. Das teilt der Betreiber mit. Das vielfach prämierte Kino muss 2027 seine Räume verlassen. Der neue Eigentümer der Immobilie, ein benachbarter Textilbetrieb, wird den Pachtvertrag nicht verlängern.

Betreiber will nicht aufgeben

Die Nachricht kam für Mustafa El Mesaoudi zwar nicht überraschend, aber dennoch unverhofft. Er betreibt das Kino seit 2007 erfolgreich und will auch jetzt nicht aufgeben. Alle Versuche, die Immobilie selbst zu kaufen, scheiterten. Die Verhandlungen schienen bereits abgeschlossen, als ich von dem Verkauf erfuhr, sagt Mustafa El Mesaoudi: "Als das klar war, habe ich es zunächst niemandem erzählt, denn ich musste die Nachricht erstmal verdauen, aber jetzt will ich nach vorne schauen."

Neue Räume in alten Industriegebäuden?

Jetzt soll das Cinema in neuen Räumen wieder erwachen, vorzugsweise in Oberbarmen. Etwa 2.000 Quadratmeter Platz mit sehr hohen Decken werden benötigt für ein neues Kino. Dazu gehöre aber auch ein engagierter Vermieter, der bereit sei, einen langfristigen Pachtvertrag abzuschließen, sagt Mustafa El Mesaoudi, denn die Umbaukosten seien immens und nicht leicht zu stemmen. Geeignet wären eventuell auch alte Industriegebäude an der Wupper. Auch die Schwebbahn sollte in der Nähe sein, damit alle Wuppertaler den Weg ins Cinema finden.

Gespräche mit der Stadt ohne Ergebnis

Erste Versuche, Hilfe bei der Stadt Wuppertal zu finden, sind ergebnislos verlaufen, sagt der Cinema-Chef. Er hoffe darauf, dass Stadt oder das Kulturbüro bei der Suche nach neuen Räumen behilflich sind, denn Wuppertal sei eine Kinostadt. Das gelte besonders für ein Programm-Kino, in dem nicht nur große, sondern vor allem gute Filme gezeigt werden. Und es sei für jede Umgebung ein Gewinn, denn umliegende Kneipen und Restaurant profierten davon.

Cinema mehrfach ausgezeichnet

Das Cinema ist hoch prämiert und gehört zu den ältesten Programmkinos in Deutschland. Viele Premieren fanden hier statt. Unter anderem die der Pina-Bausch-Verfilmung von Wim Wenders.