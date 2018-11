Wuppertaler Schwebebahn-Schiene auf Cabrio gestürzt

Schwebebahn fährt erstmal nicht

Der Unfall ereignete sich zwischen den Schwebebahnstationen Varresbecker Straße und Zoo/Stadion. Laut Wuppertaler Stadtwerken ist der Schwebebahnbetrieb für mehrere Tage eingestellt. Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Nicht das erste Mal

Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits vor fünf Jahren in Wuppertal gegeben. Damals war die eiserne Stromschiene auf einer Länge von 260 Metern aus der Verankerung gerissen und in die Tiefe gestürzt. Sie demolierte mehrere Autos, zwei Menschen wurden leicht verletzt, 76 Passagiere saßen in zwölf Metern Höhe über der Wupper in dem havarierten Zug fest.