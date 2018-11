Wuppertaler Forscher gewinnen Zukunftspreis

Helga Rübsamen-Schaeff und Holger Zimmermann nahmen am Mittwochabend (28.11.2018) den Deutschen Zukunftspreis in Berlin entgegen. Den beiden Forschern und ihrem Team ist es gelungen, so die Jury, erstmals einen Wirkstoff ausfindig zu machen, der effektiv vor dem Humanen Cytomegalie-Virus schütze. Damit würden sich neue Perspektiven für Transplantationspatienten eröffnen.

Für Patienten mit Blutkrebs ist die Transplantation von Knochenmark oft eine letzte Hoffnung. Damit die Krebszellen zerstört werden, vernichten die Ärzte das körpereigene Knochenmark, damit vorübergehend auch die Immunabwehr. Das ist ein gefundenes Fressen für Cytomegalie-Viren: Die Erreger sind weitverbreitet, jeder Zweite kann Träger sein, meist werden sie vom Immunsystem in Schach gehalten. Sind die Abwehrkräfte aber geschwächt, können diese Viren zu schweren Infektionen oder zum Tod führen.

Medikament hilft bereits prophylaktisch

Bisherige Arzneimittel haben starke Nebenwirkungen und können auch nicht zum vorbeugenden Schutz eingesetzt werden. Diesen ermöglicht das innovative Medikament zum ersten Mal. Für diese Entwicklung erhielten die Wuppertaler nun den Deutschen Zukunftspreis 2018, der mit 250.000 Euro dotiert ist.