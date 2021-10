Mehr Impfbereitschaft in Wuppertal - dank 2G?

Die mobile Impfkampagne nimmt in Wuppertal anscheinend Fahrt auf, anders als in den anderen bergischen Kommunen. Nach Ansicht der Wuppertaler Stadtspitze ist das ein Erfolg der Wuppertaler Corona-Politik.

Über mehrere Wochen hinweg stagnierte nämlich die Zahl der Menschen, die sich in der Stadt Wuppertal gegen Corona impfen ließen: Bis Mitte September waren es rund 1.200 Impfwillige pro Woche. Seitdem steigen die Zahlen erheblich: Auf jetzt 1.700.

Positiver Einfluss der 2G-Regel?

Der Anstieg fällt zeitlich zusammen mit der Ankündigung, die 2G-Regelung in Wuppertal einzuführen, sagt Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. Bei größeren städtischen Veranstaltungen oder zum Beispiel in den Zoo haben nämlich nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Das heißt: Ungeimpfte, die noch nicht an Corona erkrankt waren, müssen draußen bleiben.

Im Umland weniger Impfungen

Zahlen aus den anderen bergischen Kommunen ohne 2G stützen diese These - zumindest auf den ersten Blick. Während in Solingen, im Oberbergischen Kreis und im Kreis Mettmann die Impfzahlen stagnieren, gehen sie in Remscheid sogar zurück. Dazu kommt: die Zahl der Infektionen sinkt in Wuppertal schneller als im Umland.