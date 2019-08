Derzeit leben in Wuppertal knapp 900 Menschen in prekären Verhältnissen, meldet das Sozialamt. Die Zahl der Wohnungslosen hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. 2013 waren noch 416 Menschen betroffen, im vergangenen Jahr lag die Zahl der Wohnungslosen bei 864.

Zu wenig Geld für eigene vier Wände

Dazu zählen neben denen, die auf der Straße schlafen, auch Menschen, die Übernachtungsstellen nutzen, bei Freunden und Bekannten schlafen oder bei denen unmittelbar ein Wohnungsverlust droht.

Wohnen ist in den vergangenen Jahren in Wuppertal deutlich teurer geworden - deshalb sei die Zahl der Wohnungslosen so stark angestiegen, sagt das Sozialamt. Stadt, Diakonie und andere soziale Träger wollen jetzt ihre Hilfen ausbauen.