Brand in Wuppertal Wichlinghausen mittlerweile unter Kontrolle

100 Kräfte waren vor Ort. In der Liegnitzer Straße war am Mittag in einem leer stehenden Hinterhaus Feuer ausgebrochen und hat sich auf vier weitere Gebäude ausgeweitet, darunter ein noch bewohntes Mehrfamilienhaus. Laut Feuerwehr wurden drei Drehleitern eingesetzt, um den Brand von oben mit Schaum zu löschen. Eine Person sei bei dem Brand leicht verletzt worden. Anwohner sollten sich wegen der starken Rauchentwicklung in geschlossene Räume begeben und die Fenster und Türen geschlossen halten. Am Abend konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Die Brandursache sei zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Über den Brand berichteten wir auch in der Lokalzeit Bergisches Land und im Radio.