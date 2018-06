Voraussetzungen sind sehr hoch

Die Stadt weist allerdings schon jetzt daraufhin, dass viele Betroffene dennoch leer ausgehen werden. Denn das Land knüpft die Förderung an viele Voraussetzungen, die in den nächsten Wochen sicherlich noch für viele Diskussionen sorgen werden. So können zum Beispiel nur Anwohner und Hausbesitzer aus den Tallagen von Elberfeld und Barmen das Geld beantragen. Obwohl auch die Höhen betroffen waren, gab es im Tal die stärksten Überschwemmungen.

Außerdem ist Voraussetzung, dass eine Elementarversicherung für das Gebäude von der Versicherung abgelehnt worden ist, oder dass sich der Bewohner eine solche nicht leisten konnte.