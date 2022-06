Wuppertal: Tödliche Autounfälle am Pfingstwochenende

Stand: 06.06.2022, 14:35 Uhr

Am Pfingstmontag kam am ein Autofahrer in Wuppertal-Katernberg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er verstarb noch am Unfallort. Am Samstag verstarb ein Ehepaar, nach sie mit ihrem Auto ungebremst mit einer Mauer kollidierten.