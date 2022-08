Wuppertaler Tafel weitet Öffnungszeiten aus

Die Tafeln in der Region verzeichnen einen dramatischen Anstieg von Bedürftigen. Insbesondere an der Ausgabestelle in Wuppertal-Barmen stehen die Menschen häufig in langen Schlangen. Zunehmend kämen sie auch aus den benachbarten Stadtteilen wie Elberfeld oder Vohwinkel.

Um die Wartezeiten in Barmen zu reduzieren und auch die Wege der Menschen zu den Ausgabestellen zu verkürzen, sollen die Ausgabezeiten an den Standorten in Elberfeld und Vohwinkel erweitert werden. Diese werden von der Diakonie betrieben.

Diakonie Wuppertal und Tafel weiten Kooperation aus

Seit März 2020 kooperiert die Diakonie Wuppertal mit der Tafel. Dadurch war es dieser möglich, der stark gewachsenen Nachfrage der Menschen gerecht zu werden. Um jetzt das ausweiten zu können, bittet die Diakonie Wuppertal um Geldspenden.

"Wir sind sehr dankbar, wenn Sie die Sach- und Betriebskosten wie Transport, Lagerung sowie Gas- und Stromverbrauch der Ausgabestellen mittragen könnten." Thomas Bartsch, Geschäftsführer der Diakonie Wuppertal

Die Spenden können sowohl an die Wuppertaler Tafel, als auch an die Diakonie überwiesen werden.