15.000 Stolpersteine liegen auf den Straßen NRWs. Hunderte davon im Bergischen Land. Die Steine des Künstlers Gunter Demnig sollen die Verbrechen der Nationalsozialisten zurück in das Bewusstsein der Menschen bringen. Hinter jeder dieser Messingtafeln steckt eine persönliche Geschichte.

Schicksale auf Messingtafeln

Hanna Becker ist erst zwei Jahre alt, als der Krieg beginnt. Als Jüdin wird sie vom NS-Regime unterdrückt und schließlich in das Konzentrationslager Plaszow deportiert. Drei Jahre später wird sie dort von den Nazis ermordet. Ihre Familienmitglieder Abraham, Rosa, Isaak und Ruth Becker werden ebenfalls getötet. Die Stolpersteine der Familie Becker befinden sich in der Brüderstraße 3 in Remscheid.

Auch Homosexuelle und Menschen mit Behinderung wurden verfolgt

Erinnerung an Richard Kremer

Auch Homosexuelle werden zur Zeit des Nationalsozialismus verfolgt. Einer von ihnen war Alfred Julius Richard Kremer aus Wuppertal. Mit 40 Jahren wird er in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert, später wird er nach Dachau gebracht, wo er 1941 ermordet wird. In der Klotzbahn 12 im Wuppertaler Norden erinnert nun ein Stolperstein an sein Leben.

Marianne Dessauer wird 1911 geboren. Sie gilt als behindert und damit für die Nationalsozialisten als „unwertes Leben“. Mit 30 Jahren wird sie nach Hadamar deportiert und wird kurz darauf ermordet. Wie sie wurden bis 1945 über 200.000 Menschen im Rahmen der „Krankenmorde“-Aktionen getötet. Seit 2004 liegt in ihrem Gedenken ein Stolperstein in der Klemens-Horn-Straße 6 in Solingen.

WDR-App macht Stolpersteine digital erlebbar

Das digitale Projekt "Stolpersteine NRW – Gegen das Vergessen" erzählt die Geschichte der Menschen hinter den Steinen von Künstler Gunter Demnig. Mit Texten, Fotos, Audios, Illustrationen und Augmented-Reality-Elementen soll die WDR-App zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Opfern des Nationalsozialismus vor der eigenen Haustür anregen. "Stolpersteine NRW" ist ab sofort als App auf dem Smartphone und am PC/Laptop im Desktop-Browser nutzbar.