Wuppertal will Pina Bausch Zentrum auch ohne Bund

Die Stadt Wuppertal will das Pina Bausch Zentrum im leerstehenden Schauspielhaus auch ohne die Beteiligung des Bundes auf den Weg bringen. Kämmerer Johannes Slawig hat dazu am Mittwoch (03.12.2019) die nötige Vorlage in den Betriebsausschuss Gebäudemanagement eingebracht. Gut zwei Wochen zuvor hatte der Bund der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass er sich nicht an den laufenden Betriebskosten beteiligen werde.

An der Qualität werde nicht gespart

Kämmerer Johannes Slawig

Ursprünglich hatte die Stadt mit etwa zehn Millionen Euro für die jährlichen Betriebskosten kalkuliert. Ohne die Beteiligung des Bundes stehen jetzt nur noch 6,8 Millionen Euro zur Verfügung. Eine Hälfte vom Land, die andere Hälfte von der Stadt. Mit diesem Geld könne immer noch das Konzept für das Pina Bausch Zentrum finanziert werden, so Johannes Slawig. Allerdings müssten Abstriche bei der Zahl der bislang geplanten Veranstaltungen gemacht werden. Außerdem sei es nur mit geringerem Personal möglich.