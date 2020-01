Mordfall Springmann: Freund des Enkels muss erneut vor Gericht

Enkel muss lebenslang in Haft

Bereits am Donnerstagvormittag (09.01.2020) hatte der BGH entschieden, dass die lebenslange Haftstrafe für den Unternehmer-Enkel rechtskräftig ist.

Nach dem Mord an seinen Großeltern musste der Enkel des Wuppertaler Unternehmer-Ehepaares lebenslang in Haft, so das Urteil des Landgerichts Wuppertal in erster Instanz. Dieses Urteil hat der BGH damit bestätigt.

Enkel soll aus Habgier gemordet haben

Die Villa Springmann in Ronsdorf

Für die Wuppertaler Richter war bei ihrem Urteil im November 2018 klar: Der Springmann-Enkel sah seine Geldquelle versiegen. Sein Großvater war dahinter gekommen, dass der damals 26-Jährige dessen horrenden Zuwendungen verprasste, statt sein Studium zu beenden. Die Morde habe er verübt, als Enno Springmann ihm den Geldhahn zudrehen wollte.

BGH bestätigt Haftstrafe