Eine Schwebebahn zieht um

In Wuppertal sind mal wieder Schwebebahnen unterwegs. Jedoch nicht in der Schiene. Es geht um Wagen der Bauart 72. Alt und längst nicht mehr im Einsatz, kommt nur der Transport mit dem Tieflader in Frage. Die Stadtwerke hatten diese Wagengeneration vor einigen Jahren verschenkt oder verkauft. Jetzt steht eine Bahn beim Gartenbaubetrieb Leonhards.

Komplizierter Transport

Die blaue Bahn gehörte bisher dem Schaeffler-Konzern in Varresbeck. Aber Schaeffler hat seinen Betrieb in Wuppertal zum Jahresende geschlossen, und die Bahn stand zur Disposition. Da hat der Gartenbaubetrieb Leonhards erfahren und sofort zugeschlagen. Der Transport: mit Schwerlastkran und Tieflader. Dafür musste die Bahn zunächst in drei Teile zerlegt werden: Zuerst kam das Mittelteil auf einen LKW, den Tieflader brauchte die Spedition für den Vorder- und den Hinterwagen der Bahn. Allein die wiegen jeweils etwa vier Tonnen.

Transport bei Sturm und Dauerregen

Wochenlang hatte der Gartenbaubetrieb den Umzug geplant. Insgesamt mehr als ein Dutzend Beteiligte. Trotz Sturmböen und Dauerregen ein Erfolg. Beide Unternehmen sind praktisch Nachbarn. Nach der Abfahrt von Schaeffler brauchte der Konvoi aus Kran, Tieflader und LKW nur knapp einen Kilometer bis zu Leonhards an der Düsseldorfer Straße.

Der blaue Wagen ist ein Unikum der vorigen Schwebebahn-Generation. Kenner meinen, der Anstrich sei zur Probe aufgetragen worden: Wie macht sich das Blau auf den Wagen? Später, bei anderen Bahnen, kam noch das charakteristische Orange hinzu. Viele nennen den Wagen auch die "Museumsbahn". Das Wuppertaler von-der-Heydt-Museum hatte dort Werbung für seine Ausstellungen platziert.

Kommunikationszentrum für Mitarbeiter und Besucher

Eigentlich sollte die Bahn auf der großen Wiese vor dem Leonhards-Firmensitz aufgestellt werden. Sorgen vor Vandalismus machten dies zunichte. Jetzt steht der Wagen mitten auf dem Gelände, zugänglich für Mitarbeiter und Besucher. Ein Zentrum für Kommunikation solle dort entstehen, so die Firma.

Noch ein Umzug Ende Januar

Der nächste Umzug steht kurz bevor: Ende Januar wird ein weiterer Schwebebahn-Zug vom Wuppertaler Zoo zum Standort der Firma Vorwerk im Stadtteil Laaken transportiert.