Prozess um Thermomix-Modelle

Wann muss ein Unternehmen über einen Modellwechsel oder ein geplantes neues Produkt informieren? Darüber will am Donnerstag (09.01.2020) das Landgericht Wuppertal in zweiter Instanz entscheiden.

In dem Prozess klagt eine Thermomix-Käuferin gegen das Wuppertaler Unternehmen Vorwerk, weil sie sich von dem Hausgeräte-Hersteller ausgetrickst fühlt.

Thermomix "zu früh" gekauft

Fotomontage: Die beiden Thermomix-Modelle TM5 und TM6

Die Kundin aus Kaiserslautern hatte ihren Thermomix - Modell TM5 - im Januar 2019 gekauft, zum Marktpreis von 1.299 Euro. Zwei Monate später brachte Vorwerk das Nachfolgemodell des Küchengeräts auf den Markt, den Thermomix TM6 .

Dieser kann alles, was das Vorgängermodell auch kann, hat aber noch ein paar Zusatzfunktionen wie Rösten, Fermentieren und Vakuumgaren. Der TM6 kostete bei der Markteinführung 1.359 Euro.

Kundin fühlt sich getäuscht

Die Kundin war verärgert. Ihre Argumentation: Hätte sie von dem neuen, vielseitigeren Modell gewusst, hätte sie das Modell TM5 nicht gekauft. Vorwek hätte sie über das neue Modell informieren müssen.

Sie verklagte den Hersteller Vorwerk - und unterlag in der ersten Instanz vor dem Amtsgericht Wuppertal im Dezember 2019. Die Frau ging dagegen in Berufung. Jetzt entscheidet das Landgericht Wuppertal, ob es die Klage zulassen will.

Auch andere Kunden verärgert

Bei der Markteinführung des Thermomix-Modells TM6 im März 2019 hatte Vorwerk in den sozialen Medien viel Kritik einstecken müssen. Viele Kunden fühlten sich - ähnlich wie die Klägerin - vom Hersteller Vorwerk getäuscht.

Das Wuppertaler Unternehmen reagierte auf die Kritik: Es bot den Kunden, die bis zu drei Wochen vor der Einführung des neuen Modells die Vorgängerversion gekauft hatten, einen Umtausch an.