Wuppertal: Prozess um 300-fachen Missbrauch an Tochter

Die Vorsitzende Richterin wandte sich zu Beginn an den Angeklagten: Es gebe "viel Akteninhalt" und eine Exploration der Geschädigten. Was wohl heißt, dass eine Sachverständige die Jugendliche auf deren Glaubwürdigkeit untersucht hat. Habe er etwas zu gestehen, so sei jetzt der Moment, das zu tun. Der Mann blieb bei seinem Schweigerecht.

Eine Vielzahl an Taten

Insgesamt sind es 312 Fälle des sexuellen Missbrauchs, die dem Wuppertaler vorgeworfen werden. Deren Intensität sei über einen Zeitraum von fünf Jahren immer stärker geworden, so ein Sprecher des Landgerichts.

Die Richter hörten am ersten Tag die Aussage des mutmaßlichen Opfers. Zum Schutz der Jugendlichen taten sie dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie hat eine Vormundin und ist über eine Anwältin als Nebenklägerin im Prozess dabei. Laut Anklage war das Mädchen im Jahr 2017, als die Taten begannen, zehn Jahre alt.

Keine U-Haft

Der Angeklagte betrat und verließ den Situngssaal am ersten Tag als freier Mann. Trotz der schweren Vorwürfe sitzt er nicht in Untersuchungshaft. "Der Erlass eines Haftbefehls setzt einen dringenden Tatverdacht voraus", sagt Staatsanwalt Wolf-Tilman Baumert, "also eine weit überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit."

Im Moment stehe die Aussage des mutmaßlichen Opfers gegen die des Angeklagten. Das Urteil soll Mitte Februar gesprochen werden.