Jugendliche angeklagt: Prozess um Überfälle auf Prostituierte 

Arbeitsteilig und organisiert

Ähnlich die Vorgehensweise bei zwei weiteren Taten in Wuppertal und in Solingen. Die Sechs seien nicht immer gemeinsam unterwegs gewesen, so Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. "Wir können beobachten, dass es ein arbeitsteiliges Zusammenwirken gab. Wie genau das war, muss der Prozess zeigen."

Reue und Geständnis

Tatort: Das Arbeitszimmer einer Prostituierten

Einer der Angeklagten, ein 16-Jähriger, sagt aus: Man habe sich getroffen und sei dann zu der Prostituierten gefahren. Ein weiterer der Angeklagten habe die Frau mit einer Pistole geschlagen, zu viert seien sie in deren Wohnung gewesen. "Dann sind wir mit ihrer Handtasche raus und in alle Richtungen abgehauen".

Er selbst bereue zutiefst, was er getan habe. Der 16-Jährige wörtlich: "Ich entschuldige mich und schäme mich dafür, was ich getan habe. Es war gedankenlos."

Ähnlichkeiten zu anderem Prozess

Der Ideengeber für die Überfälle sie ein 20-jähriger Bekannter gewesen. Dessen Name ist am Wuppertaler Landgericht nicht unbekannt. Im August wurde der 20-Jährige zu zwei Jahren Jugendstrafe verurteilt - wegen des Überfalls auf eine Prostituierte. Im Prozess damals gab es vier weitere Angeklagte. Die Übereinstimmungen in beiden Verfahren sind augenfällig.

Im Prozess im August hatte es geheißen, die "Erwachsenen" dort hätten den Jugendlichen den Tipp gegeben: Prostituierte zu überfallen lohne sich. Die meisten würden eh schwarz arbeiten und sich daher nicht trauen, zur Polizei zu gehen.