Abschiebung im letzten Moment verhindert

Am Dienstag war der junge Mann zu einem Termin ins Ausländeramt eingeladen worden, sollte Miet- und Arbeitsvertrag mitbringen. Dort wurde ihm völlig überraschend mitgeteilt, dass er abgeschoben werden soll. Noch vor Ort seien dem Gambier Handschellen angelegt worden. Außerdem wurde er einem Richter vorgeführt und in das Abschiebegefängnis nach Büren gebracht. Er habe nicht einmal mehr in seine Wohnung gedurft, um die wichtigsten Dinge zu packen. Ebrima Manjang musste sein Smartphone abgeben und bekam ein Ersatzhandy. Mit der einzigen Nummer, die er noch hatte, informierte er seine Freunde über das, was passiert war.

Petition soll Abschiebung verhindern

Und die wurden sofort aktiv. Seine gute Freundin Toni Lammertz ist immer noch schockiert: „Warum wurde Ebrima wie ein Schwerverbrecher behandelt, er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen und hat eine feste Arbeit. Er fühlt sich in Wuppertal zu Hause.“ Über den Wuppertaler SPD -Bundestagsabgeordneten Helge Lindh hatte sie eine Petition an den zuständigen Ausschuss den Landes eingereicht und gehofft, dass so die Abschiebung noch verhindert werden könnte. Diese Petition hatte in letzter Minute Erfolg.

Ausländerbehörde verteidigt Entscheidung

Die Ausländerbehörde in Wuppertal verteidigt die Abschiebungsverfügung und das Vorgehen. Man habe sich an das gültige Gesetz gehalten, sagt der Leiter der Behörde, Jürgen Lemmer. Er wünsche sich eindeutige Landes- oder Bundesverordnungen, die eine Abschiebung in solchen Fällen verhindere.

Neues Gesetz in Vorbereitung