Respekt und Vielfalt als Polizei-Werte

Das zu tun ist Teil einer landesweiten Aktion, innerhalb der sich jede Polizei-Direktion mit ihren Werten auseinandersetzen soll.

Die Polizei und ihre Werte - einfach gesagt, kompliziert im Alltag. Denn der Einsatz-Alltag der Beamtinnen und Beamten konfontiert sie zum Beispiel oft mit Respektlosigkeit. Also dem genauen Gegenteil von dem, was sie selbst vermitteln wollen.

Austausch gegen Respektlosigkeit

Polizist Oskar Dallos: Austausch mit Kolleg*innen ist wichtig

Und auch da sollen Bergische Polizeibeamt*innen respektvoll bleiben, also diesen Wert leben: "Wenn wir Einsätze haben, wo es mal lauter oder vielleicht auch gewalttätig wird, dann sprechen wir danach darüber", sagt Oskar Dallos, 27 Jahre alt, Polizist im Wach- und Wechseldienst in Solingen.

"Es ist wichtig, dass man diesen Austausch innerhalb der Kollegenschaft hat. Damit man nicht mit einem schlechten Gefühl oder aufgestauter Wut in den nächsten Einsatz geht."

Respekt und Vielfalt

In der internen Werte-Diskussion der Bergischen Polizei ist ein vierminütiger Film entstanden, bei dem in schnellen Schnitten hunderte hier arbeitende Polizistinnen und Polizisten per Foto quasi als Werte-Botschafter zu sehen sind.

Einige kommen auch zu Wort. Wie Claudia Schepanski, Leiterin der Polizeiinspektion Solingen: "Das Anerkennen und Wertschätzen der Eigenarten des Anderen, der Respekt also, ist für mich der Kitt, der alle zusammenhält."

Den Polizei-Alltag reflektieren

Diskussion um Werte im Polizeialltag

Aber dieser Kitt kann bröckeln, denn die Polizei steht unter öffentlicher Beobachtung und wird oft kritisiert - ob es um Krawall-Einsätze an Silvester oder die Proteste in Lützerath geht. Der Frust ist dann groß, die Werte kommen auf den Prüfstand.

Verarbeitung ist da künftig angesagt. "Wir werden darauf achten, dass die Kollegen untereinander Alltagsreflexion machen. Man kann das auch Supervision nennen", sagt Wuppertals Polizeipräsident Markus Röhrl, "die negativen Erlebnisse werden dann mit einem Psychologen und einem Seelsorge aufgearbeitet."