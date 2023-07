Nach Missbrauch: Papst entlässt ehemaligen Pfarrer aus Klerikerstand

Sexueller Missbrauch in 110 Fällen

Das Landgericht Köln hatte den ehemaligen Wuppertaler Pfarrer U. im Februar 2022 wegen schweren sexuellen Missbrauchs und sexueller Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche in insgesamt 110 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Zudem musste er an drei Opfer Schmerzensgeld in Höhe von 5.000, 10.000 und 35.000 Euro zahlen und die Verfahrenskosten tragen.

Manche Verfahren schon verjährt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Geistliche zwischen 1993 und 2018 an insgesamt neun Mädchen in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich vergangen hat. Weitere Sexualstraftaten gegen sechs weitere Mädchen, die bis in den Juni 1979 zurückreichten, fanden keinen Eingang in das Verfahren, da sie bereits verjährt waren.