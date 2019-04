Nach Schüssen in Wuppertal: Opfer auf Intensivstation

Der 36-jährige Mann, der am Sonntagabend (28.04.2019) in Wuppertal-Elberfeld angeschossen wurde, wird im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt. Das gab die Polizei am Dienstag (30.04.2019) in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Mann war am Sonntag auf der Straße "Gathe" in Wuppertal-Elberfeld angeschossen worden. Zeugen hatten der Polizei gegen 21 Uhr Schussgeräusche und einen Verletzten gemeldet.

Schüsse aus Auto heraus?

Nach Angaben von Zeugen sollen ein oder mehrere Täter auf den 36-Jährigen geschossen haben. Der Mann soll zur Tatzeit in einem Auto gesessen haben. Vor Ort wurde eine Schusswaffe sichergestellt.

Hintergründe unklar

Der oder die Täter flüchteten. Der Schwerverletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht geklärt. Eine Mordkommission ermittelt.

Stand: 30.04.2019, 14:16