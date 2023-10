Mutmaßliches IS-Mitglied in Wuppertal festgenommen

Sie wirft dem Mann Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Außerdem soll er an Kriegverbrechen beteiligt gewesen sein. So soll er sich im Irak an öffentlichen Bestrafungsaktionen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat - kurz IS - beteiligt haben.

Hinrichtungen und Misshandlungen

Laut den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft soll Abdel J.S. Gefangene zur Vollstreckung eines Todesurteils zum Hinrichtungsort gebracht und auch das Startsignal für die Exekution gegeben haben. Die Strafen seien vom IS verhängt worden, ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren. Außerdem soll der Festgenommene gemeinsam mit anderen IS -Kämpfern einen Menschen mit Schlägen und Tritten misshandelt haben, um an Informationen zu kommen.

Beschuldigter in Untersuchungshaft