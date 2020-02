Corona-Virus: Wuppertalerin mit Sohn aus Quarantäne entlassen

Eine Wuppertaler Familie hat wegen des neuen Corona-Virus nervenaufreibende Wochen hinter sich. Simon Zhang konnte seine Frau Xiaoli und den zehn Monate alten Sohn Frankie am Sonntag (16.02.2020) nach ihrem Besuch bei der Familie in China und einer darauf folgenden zweiwöchigen Quarantäne in Deutschland endlich wieder in die Arme schließen.

Odyssee der Ungewissheit

Xiaoli Zhang und ihr Sohn haben eine Odyssee der Ungewissheit hinter sich. Nach einer abenteuerlichen 200 Kilometer langen Fahrt zum Flughafen im chinesischen Wuhan, den die Wuppertalerin in einer unter Quarantäne stehenden und weitgehend menschenleeren Region selbst organisieren musste, ist sie nun aus der Quarantäne-Station in Germersheim mit einer Bescheinigung der Infektionsfreiheit entlassen worden.