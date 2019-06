Grünes Idyll. Der Blick von der alten Steinbogenbrücke nach Osten. Der Hackenberg’sche Garten liegt direkt an der Nordbahntrasse in Wichlinghausen - zwischen dem Viadukt an der Bartholomäusstraße und dem Schulzentrum Ost. Geöffnet ist er bis zum Anbruch der Dunkelheit.