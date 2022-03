Umstrittener Spartrick: Muss Wuppertal Millionen nachzahlen?

Der Kniff funktionierte so: 2014 pachteten die Stadt Wuppertal und zwei Tochterunternehmen von der Energiesparte der Wuppertaler Stadtwerke Anteile an der Stromerzeugung des Kohlekraftwerks Elberfeld. Insgesamt rund elf Prozent. In der Fachsprache wird das Geschäftsmodell als Scheibenpacht bezeichnet. Der Trick dabei: Als Mitbetreiber des Kraftwerks wollte die Stadt vom sogenannten Eigenstromprivileg profitieren. Denn als Stromerzeuger für den Eigenbedarf konnte sie sich die EEG-Umlage für Erneuerbare Energien sparen. Damals ein legales Geschäft, von dem viele Kommunen Gebrauch gemacht hätten, sagt Wuppertals Stadtdirektor Johannes Slawig.

Amprion klagt auf Zahlung der EEG-Umlage

Das Kohlekraftwerk in Elberfeld

Der zuständige Übertragungsnetzbetreiber Amprion hielt das Wuppertaler Geschäft aber für alles andere als legal. Und will nun Geld sehen. Denn Amprion ist dafür verantwortlich, die EEG-Umlage für den Staat einzutreiben, deshalb klagte das Unternehmen. Zunächst erfolglos vor dem Wuppertaler Landgericht. Doch in der zweiten Instanz gab das Oberlandesgericht Düsseldorf Amprion Recht. Die Stadt Wuppertal habe weder das wirtschaftliche Risiko noch die Verantwortung für den Betrieb des Kohlekraftwerks Elberfeld getragen. Die Folge: Die EEG-Umlage müsste gezahlt werden. Und das für mehrere Jahre, von März 2014 bis Mai 2018.

Genaue Schadenshöhe noch unbekannt

Johannes Slawig, Stadtdirektor Wuppertal

Jetzt will Amprion wissen, wie viel Strom aus dem Kraftwerk Elberfeld an die Stadt Wuppertal und ihre Töchter floss. Um berechnen zu können, wie viel EEG-Umlage nachgezahlt werden muss. Der Streitwert beträgt rund 18 Millionen Euro. Im schlimmsten Fall rechnet Stadtdirektor Johannes Slawig zumindest mit einer zweistelligen Millionensumme. Doch noch hofft er auf eine gütliche Einigung mit Amprion. Das Geld bezahlen müsste allerdings nicht die Stadt, sondern die Wuppertaler Stadtwerke. Sowohl Amprion als auch die Stadtwerke wollten sich auf WDR -Anfrage nicht zu dem Rechtsstreit äußern.

Auch Solingen drohen Millionenforderungen

Amprion betreibt das Übertragungsnetz

Wuppertal ist mit dem Problem nicht allein. Gegen die Stadt Solingen läuft eine weitere Klage von Amprion. Dort hatte das Städtische Klinikum von den Technischen Betrieben Solingen Anteile am Müllheizkraftwerk Mangenberg gepachtet. Auch hier, um die EEG-Umlage nicht bezahlen zu müssen. Der Streitwert in Solingen beläuft sich nach WDR-Recherchen auf fast sechs Millionen Euro. Die Stadt will sich wegen des noch laufenden Verfahrens derzeit nicht dazu äußern.