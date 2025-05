Mal eben schauen, wo gerade noch Parkplätze in der Innenstadt frei sind? Oder sich die Luftqualität im Raum des Lieblingscafés anzeigen lassen? Alles kein Problem, dank des sogenannten DigiTal Zwillings. Das virtuelle Abbild der Stadt Wuppertal wird laufend mit den unterschiedlichsten Daten von Sensoren in der ganzen Stadt versorgt.

Das Dashboard zeigt freie Parkmöglichkeiten an

Dadurch haben Bürger die Möglichkeit, auf allerlei nützliche Infos zuzugreifen. Die Spannbreite dabei ist groß: Ob die Entwicklung des Wetters an verschiedenen Messstationen oder die Füllstände der Talsperren - all das kann man sich im sogenannten Dashboard anzeigen lassen. Genauso wie eine Übersicht über Ladestationen oder Park and Ride Plätze.

Hilfe beim Katastrophenschutz

Und dann gibt es einen der wichtigsten Bereiche: Simulationen zu Hochwasser und Starkregen. Wuppertal war in den letzten Jahren mehrfach von Überflutungen betroffen. Der DigiTal Zwilling soll nun beim Katastrophenschutz helfen.

Hochwasser-Szenarien auf der Karte dargestellt

So lassen sich sowohl zu Hochwasser als auch zu Starkregen verschiedene Szenarien berechnen, die auf einer Karte anzeigen, wo und in welchem Fall wie viel Wasser zu erwarten ist. Das Ganze ist versehen mit Fließrichtungen und Geschwindigkeiten.

In einer Art Street-View-Modus lässt sich eine 3D -Ansicht öffnen und gibt Aufschluss darüber, wie hoch das Wasser in jedem Szenario in den Straßen stehen würde. Außerdem gibt es einen Prototypen einer VR -Anwendung, welcher die Überflutungsszenarien noch lebensnaher darstellt.

Echtzeit-Daten bieten Schutz für den Alltag

In Zukunft sollen diese Simulationen dann außerdem mit Live-Daten versorgt und mit einer KI in Echtzeit errechnet werden. Was demnächst schon kommt: Man lässt sich zum Beispiel Kitas in der Nähe seines Wohnortes anzeigen und kombiniert diese Ansicht mit den Hochwasser-Szenarien. So kann geprüft werden, ob das eigene Kind im Überflutungsfall auf seinem Weg zur Kita von den Wassermassen betroffen wäre.

Das Projekt DigiTal Zwilling ist ein Teil von Smart City Wuppertal und wird vom Land gefördert. Auch für die Stadt selbst bietet dieses Projekt viele Vorteile. So kann im virtuellen Abbild der Stadt beispielsweise vorab eine geplante Straße oder eine neue Bebauung simuliert und die Konsequenzen für den Verkehr betrachtet werden.

3D-Modelle statt Gutachten

Mithilfe von Modellen der Stadt aus dem 3D -Drucker können diese Simulationen dann sichtbar machen, was die Auswirkungen einer stadtplanerischen Maßnahme wären. Das spart Zeit, denn es braucht dann keine aufwendigen Gutachten mehr.

Wetterdaten lassen sich für jeden Stadtteil anzeigen

Anderes Beispiel: Der DigiTal Zwilling gibt laufend Daten zum Gesundheitszustand der Bäume in der Stadt sowie zur Trockenheit der Böden aus. Damit lässt sich schnell ein gezieltes Gieß-Management im Sommer erstellen.

Oder: Die Live-Daten aus den diversen Verkehrssensoren in der Stadt zeigen das Verkehrsaufkommen und den Verkehrsfluss an verschiedenen Kreuzungen und Ampeln zu jeder Tageszeit. Mittels KI sollen aufgrund dessen bald schon Ampelschaltungen in Echtzeit angepasst werden, um den Verkehr möglichst reibungslos lenken zu können.

Und für die richtigen Technik-Nerds: Alles ist Open Source und arbeitet mit Open Data, die beispielsweise vom europäischen Satellitendienst Copernicus kommen. Wer sich also selbst an weiteren Anwendungen probieren will, hat hier die Möglichkeiten.