Corona-Maßnahmen: Wuppertal beschränkt Feiern zuhause

" Die Fallzahlentwicklung der letzten Tage war bersorgniserregend ", sagte Johannes Slawig, Leiter des Krisenstabs in Wuppertal bei der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Am Vorabend gegen 20 Uhr lag die Stadt bei einem Inzidenzwert von 53, also über dem kritischen Wert von 50. Fast 200 positiv getestete Menschen wurden gemeldet. Deswegen seien weitere Maßnahmen " absolut notwendig ".

Corona-Maßnahmen gehen in den privaten Bereich