Wuppertal bereitet sich auf Evakuierung der City vor

Die Baugrube mit dem verdächtigen Metall-Fund

Bei Kanalbauarbeiten an der Schloßbleiche in Wuppertal-Elberfeld waren Bauarbeiter am Montag (23.04.2018) womöglich auf eine alte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen - in unmittelbarer Nachbarschaft zum Wuppertaler Hauptbahnhof. Am Donnerstagvormittag will der Kampfmittelräumdienst den Fund zunächst untersuchen. Bestätigt sich der Verdacht auf einen Blindgänger, soll die Bombe noch am Donnerstag vor Ort entschärft werden.

Von der Evakuierung wären tausende Wuppertaler betroffen

Handelt es sich um eine Fliegerbombe, will die Stadt unmittelbar die Evakuierung der Elberfelder City einleiten. Dann werden alle Verkehrsverbindungen in dem betroffenen Innenstadtbereich gekappt - also auch Züge, Buslinien oder die Schwebebahn dürften dann die Sperrzone nicht passieren. Außerdem müsste dann auch Wuppertals Hauptverkehrsstraße, die B7 , für die Zeit der Bombenentschärfung gesperrt werden. Die Sicherheitsmaßnahmen könnten den Stadtwerken zufolge bis in die Abendstunden andauern.

Elberfelder City würde zum Sperrgebiet

Das mögliche Sperrgebiet in Wuppertal-Elberfeld - Kartenausschnitt

In einem Radius von 250 Metern um den Fundort in der Schloßbleiche dürfte sich während einer Entschärfung kein Menschen aufhalten. Das Sperrgebiet läge damit mitten in der Elberfelder Innenstadt: Sowohl die Fußgängerzone, als auch der Hauptbahnhof, das Von der Heydt-Museum, die Stadtbibliothek und der Sparkassenturm wären betroffen. In dem Bereich wohnen rund 450 Menschen - aber viele Tausend weitere arbeiten hier.

Im Umkreis von weiteren 250 Metern bis 500 Metern um die Fundstelle darf sich während einer Entschärfung niemand im Freien aufhalten.