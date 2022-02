Nach dem Hochwasser: Beyenburger Bürger planen Schutzwall

Das Hochwasser im Juli hat den Wuppertaler Ortsteil Beyenburg hart getroffen. Die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten sind noch immer nicht abgeschlossen. Damit sich so etwas nicht wiederholt, denkt der Bürgerverein Beyenburg darüber nach, wie sich Alt-Beyenburg vor einem Hochwasser schützen ließe. Unterstützung bekommt der Verein von einem Wasserbau-Experten aus Duisburg. Karl-Heinz Danielzik ist Landschaftsarchitekt. Einfach gesagt will er Alt-Beyenburg einfassen mit einem durchgehenden Schutzwall: "Eine Mauer hätte hier verhindert direkt in den Bereich der Bebauung eindringt" , sagt Danielzik. Historische Gebäude, die bereits eine Art Flutwand haben, werden in seinem Plan berücksichtigt, genauso wie der Schützenplatz, der im Juli komplett überflutet wurde.

Wupperverband: Konzept hat Potenzial

Es geht den Beyenburgern vor allem darum, dass das Thema Hochwasser-Schutz nicht auf die lange Bank geschoben wird. Deswegen haben sie ihre Idee bereits dem Wupperverband vorgestellt, der für den Hochwasserschutz in Beyenburg zuständig ist. Das Konzept habe Potenzial, hieß es dort, man werde es auf seine Machbarkeit prüfen. Der Beyenburger Bezirksbürgermeister, Andreas Bialas, will den Hochwasser-Schutz beschleunigen: "Die Flut-Opfer müssen auch seelisch geschütz werden. Dass, wenn sie hier alles wieder aufbauen, es nicht erneut kaputtgehen würde."

Nach der Flutkatastrophe waren in Wuppertal-Beyenburg viele Häuser einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Der Schaden belief sich auf mehrere Millionen Euro.

Wiederaufbau mit Problemen

Für die Anwohner war und ist es ein harter Kampf ihre Häuser wiederaufzubauen. Viele Menschen legten ihre Hoffnungen in die Wiederaufbauhilfen des Landes. Doch auch bei der Beantragung der Hilfsgelder stießen viele an ihre Grenzen. Einige Häuser in Beyenburg befinden sich ein halbes Jahr nach der Flut noch im Rohbau.