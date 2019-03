Hilfe beim Berufseinstieg für Jugendliche in Wuppertal

Ein wichtiges Projekt zur Qualifizierung von Jugendlichen steht vor dem Aus. Zehn Jahre lang hatten die Bundesagentur für Arbeit und die EU die so genannte "Berufseinstiegsqualifizierung" finanziert. Allein in Wuppertal werden derzeit durch dieses Programm mehr als 360 Jugendliche an 16 Schulen auf den Job vorbereitet (06.03.2019).

Die Betreuer helfen lernschwachen Schülern dabei, ihren Traumberuf zu finden. Sie unterstützen bei der Wahl des Berufs, bei Bewerbungen, vermitteln Umgangsformen und Nachhilfe. Etwa die Hälfte der teilnehmenden Jugendlichen wird am Ende in eine Ausbildung vermittelt.

Online-Petition gestartet