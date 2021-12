In sechs Monaten heißt es in Wuppertal: Heute entdecken, wie wir morgen bauen und leben werden. Im Juni 2022 findet am Mirker Bahnhof der Solar Decathlon Europe 21/22 statt. Damit kommt einer der bedeutendsten universitären Architektur-Wettbewerbe der Welt erstmals nach Deutschland.

Begehbare Zukunft

Eines der Wohnmodelle der Zukunft

Das Besondere: Es wird wirklich gebaut – keine Modelle, sondern 18 echte und voll funktionierende Gebäude. Errichtet von Architektur-Studierenden aus elf Ländern direkt an der Wuppertaler Nordbahntrasse.



Seit einem guten Jahre arbeiten die Teams schon an ihren Ideen und Entwürfen. Ihre Aufgabe für den Wettbewerb: urbanes Bauen in der Zukunft umzusetzen - mehr Klimaschutz durch weniger Ressourcenverbrauch, und mehr Nutzung erneuerbarer Energie.